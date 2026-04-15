Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırşehir'de Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2026 yılına kadar uygulanacak 119 proje hakkında bilgi verildi. Projelerin toplam tutarı 29 milyar 296 milyon lira olarak açıklandı.

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiryürek, kentteki projelerin devam ettiğini belirtti.

Vali Demiryürek, mart ayı sonu itibarıyla yerel yönetimler dahil olmak üzere yatırımcı kuruluşlarının 2026 yılında 119 projesi uygulanmak üzere programlarda yer aldığını belirtti.

Kentte yürütülmekte olan 119 projenin toplam proje tutarının 29 milyar 296 milyon lira olduğunu ifade eden Demiryürek, 119 projeden 2'sinin tamamlandığını, 50 projenin ise devam ettiğini kaydetti.

Demiryürek, proje ve yatırımların yakından takipçisi olduklarını vurgulayarak, tüm kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine yürüttükleri gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Yatırımcı kurum ve kuruluşlar ile bölge müdürlerinin yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkındaki sunumları ile devam eden toplantı, koordinasyon gerektiren konuların görüşülmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
