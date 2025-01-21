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Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
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Kırşehir'de Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında 146 projenin durumu ve yatırımların ilerleyişi değerlendirildi. 2025 yılı hedefleri doğrultusunda projelerin toplam tutarının 18 milyar 305 milyon lira olduğu belirtildi.

Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Murat Sefa Demiryürek başkanlığında gerçekleştirildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Demiryürek, 2025 yılının ilk toplantısı itibarıyla kentteki projelerin devam ettiğini belirtti.

Yatırımcı kuruluşların 146 projenin uygunlamak üzere programlarında yer aldığını vurgulayan Demiryürek, projelerin 39'u enerji, 32'si diğer kamu hizmetleri, 27'si ulaştırma, 25'i tarım, 13'ü sağlık, 10'unun da eğitim alanında olduğunu söyledi.

Demiryürek, "Projelerin toplam tutarı 18 milyar 305 milyon liradır. Geçmiş yıllar dahil bu projelere bugüne kadar 6 milyar 354 milyon lira harcanmıştır. 146 projenin 78'i tamamlanmış, 48'i devam etmekte, 20'si ise ihale aşamasındadır. İlimizde devam eden yatırımlarımızın hedeflenen süre içerisinde tamamlanması, denetim ve takiplerinin yerinde ve zamanında yapılması, varsa projeye engel durumların tespiti ve çözümü konusundaki çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, yatırımcı kuruluşlar projelerle ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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