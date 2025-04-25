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Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nden Futbol SK'ya Destek Ziyareti

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü'nden Futbol SK'ya Destek Ziyareti
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir Futbol SK futbolcuları ve yönetimine tatlı ikram ederek sezon boyunca sergilenen centilmence mücadele ve iş birliği için teşekkür etti. Emniyet yetkilileri, futbolculara gelecek maçlar için başarı diledi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Futbol SK futbolcuları ve yönetimine tatlı ikram etti, destek oldu.

Kırşehir Futbol SK tesislerini ziyaret ederek futbolculara ve yönetime tatlı ikramında bulunan emniyet yetkilileri, sezon boyunca sergilenen centilmence mücadele ve iş birliği için teşekkür etti.

Spor Güvenliğinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Özbek ve yönetimindeki emniyet personeli, Kırşehir Futbol SK futbolculara bundan sonra oynanacak olan maçlar içinde başarı diledi.

Ziyaret sırasında polisler, sezon boyunca sahada sergiledikleri mücadele, düzenli ve güvenli maç ortamına katkılarından dolayı Kırşehir Futbol SK yönetimini ise tebrik etti.

Kırşehir Futbol SK Başkanı Çağatay Han Torun, ziyarette yaptığı konuşmada, sezon boyunca herhangi bir güvenlik sıkıntısı yaşamadıklarını, sporcuların güvenliğinin en iyi şekilde sağlandığını vurgulayarak, destekleri için emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Geçen sezon boyunca Kırşehir'de oynanan spor müsabakalarında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında herhangi bir işlem yapılmadığı da öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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