Kırşehir'e Yeni Küçük Sanayi Sitesi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İnaç'a yeni küçük sanayi sitesi kurulacağını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'de üretim ve istihdamın arttırılması için projelere devam ettiklerini belirtti.

Kırşehir'deki Organize Sanayi Bölgesi'nin büyütme ve geliştirme çalışmalarının sürdüğünü, küçük sanayi esnafı için de yeni çalışmalar yaptıklarını aktaran Erkan, uzun süredir ilgilendikleri istihdam odaklı bir projenin de onaylandığını kaydetti.

Erkan, "İlimiz Mucur İlçesi, İnaç köyü sınırları içerisinde bulunan 476 bin 779 metrekare yüzölçümlü mera parselinin, Küçük Sanayi Sitesi olarak kullanılması amacıyla tahsis edilmesi hususu, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında değerlendirilmiştir. Bakanlık Komisyonu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, söz konusu alanın Küçük Sanayi Sitesi kurulumu için uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu önemli yatırım kararının alınmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya ve komisyon üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.