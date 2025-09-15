Kırşehir'e Yeni Savunma Fabrikası Kuruluyor

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) AŞ tarafından kente kazandırılacak fabrika için kurulum çalışmalarına resmen başlandığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, kentte çok sayıda istihdam imkanı verecek tesisin, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmada da dönüm noktası olacağını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna değer katacak önemli bir proje olduğunu vurgulayan Erkan, bakanlık ve savunma sanayi paydaşları nezdinde Kırşehir'in bu yatırımı hak ettiğini her platformda anlattıklarını belirtti.

Her aşamasında özveriyle, yoğun emekle takip ettikleri fabrikanın Kırşehir'i savunma sanayi alanında söz sahibi bir kent haline getireceğini, aynı zamanda bölgesel kalkınmaya da öncülük edeceğini aktaran Erkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusundaki ilham verici destekleri, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in sürece sağladığı ivme, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in değerli katkıları ve Kırşehir Valimiz Murat Sefa Demiryürek'in yerel desteği ve koordinasyonu projede belirleyici rol oynadı. Kırşehir'imizin kalkınması ve ülkemizin savunma sanayisindeki öz gücüne katkı sunmak için bu projeye canla başla sarıldık. Hayalini kurduğumuz bu tesis, sadece bir fabrika değil, aynı zamanda Kırşehir'in geleceğidir. Gençlerimize, işçilerimize, esnafımıza değer katacak bu yatırımın hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."