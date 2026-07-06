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Kırşehir'de "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

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Kırşehir'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 98 tapu senedi ve 6 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Kırşehir'de düzenlenen operasyonda "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla mağdur ederek haksız kazanç sağladıkları, organize şekilde "tefecilik" yaptıkları öne sürülen zanlıları, 7 ay önce teknik ve fiziki takibe aldı.

Soruşturma kapsamında MASAK verileri üzerinden yapılan mali analizlerde, zanlılar ve mağdurlar arasında yaklaşık 40 milyon lira tutarında şüpheli para hareketi tespit edildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Y.U, İ.U, Ç.U. ve M.B. gözaltına alındı.

Aramalarda 98 tapu senedi ve 6 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Kaman Adliyesi'ne sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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