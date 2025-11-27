Kırşehir'de Safran Yetiştiriciliği İçin Deneme Çalışmaları

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenleri tarafından kentte deneme amaçlı ekilen safran bitkisinden ürün elde edildi.

Deneme ekimleriyle safran yetiştiriciliği üzerine çalışma yapan KAEÜ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki akademisyenler, bitkinin Kırşehir toprağı ve eko sistemine uyum sağladığını tespit etti.

KAEÜ'nün bölgesel kalkınma odaklı misyonuna katkı sunmak amacıyla yürütülen safran yetiştiriciliğinin kent genelinde diğer girişimcilere alternatif ürün olması hedefleniyor.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi İbrahim Mayda koordinatörlüğünde, kentte safranın yetişip yetişmeyeceğini test edilmesi amacıyla pilot bir çalışma başlatıldı.

Yüksekokulun uygulama arazisinde eylül ayında 300 safran soğanını toprakla buluşturarak deneme sürecini başlattıklarını belirten Mayda, "Safran, iklim istekleri nispeten esnek bir bitki. Kırşehir'de yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Safran soğanlarının dikimini gerçekleştirip düzenli olarak gözlemledik. Şimdiler de çiçek açmasıyla, bu topraklarda safranın yetişebileceğini gördük. Bu sonuç, ileride daha profesyonel çalışmalar için bir başlangıç niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Safran bitkisinin yüksek ekonomik değeri, düşük su ihtiyacı ve geniş iklim toleransı sayesinde Kırşehir için alternatif bir tarımsal ürün olabileceğini belirten Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Yazıcı ise KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in destek ve teşvikleriyle böyle bir deneme çalışmasına başladıklarını, elde edilen ilk sonuçlara göre ise Kırşehir'de safran yetiştirilebileceğini dile getirdi.