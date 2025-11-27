Haberler

Kırşehir'de Safran Yetiştiriciliği İçin Deneme Çalışmaları

Kırşehir'de Safran Yetiştiriciliği İçin Deneme Çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademisyenleri, kentte deneme amaçlı ekilen safran bitkisinden ürün elde etti. Yapılan çalışmalar, safranın Kırşehir toprak ve eko sistemine uyum sağladığını gösterdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) akademisyenleri tarafından kentte deneme amaçlı ekilen safran bitkisinden ürün elde edildi.

Deneme ekimleriyle safran yetiştiriciliği üzerine çalışma yapan KAEÜ Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu bünyesindeki akademisyenler, bitkinin Kırşehir toprağı ve eko sistemine uyum sağladığını tespit etti.

KAEÜ'nün bölgesel kalkınma odaklı misyonuna katkı sunmak amacıyla yürütülen safran yetiştiriciliğinin kent genelinde diğer girişimcilere alternatif ürün olması hedefleniyor.

Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı öğretim görevlisi İbrahim Mayda koordinatörlüğünde, kentte safranın yetişip yetişmeyeceğini test edilmesi amacıyla pilot bir çalışma başlatıldı.

Yüksekokulun uygulama arazisinde eylül ayında 300 safran soğanını toprakla buluşturarak deneme sürecini başlattıklarını belirten Mayda, "Safran, iklim istekleri nispeten esnek bir bitki. Kırşehir'de yetişip yetişmeyeceği merak konusuydu. Safran soğanlarının dikimini gerçekleştirip düzenli olarak gözlemledik. Şimdiler de çiçek açmasıyla, bu topraklarda safranın yetişebileceğini gördük. Bu sonuç, ileride daha profesyonel çalışmalar için bir başlangıç niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Safran bitkisinin yüksek ekonomik değeri, düşük su ihtiyacı ve geniş iklim toleransı sayesinde Kırşehir için alternatif bir tarımsal ürün olabileceğini belirten Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ramazan Yazıcı ise KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in destek ve teşvikleriyle böyle bir deneme çalışmasına başladıklarını, elde edilen ilk sonuçlara göre ise Kırşehir'de safran yetiştirilebileceğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Türk tiyatrosunun efsane ismi Zihni Göktay huzurevine yerleşti

Ustanın son hali kahretti
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.