Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesti, 1200 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle iş yeri sahibi S.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.