Kırşehir'de Geleneksel Oyunlar Tırı ile Çocuklar Eğlendi

Kırşehir'de Geleneksel Oyunlar Tırı ile Çocuklar Eğlendi
Kırşehir'de, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Geleneksel Oyunlar Tırı' etkinliği çocuklara geçmişten gelen oyunları deneyimleme fırsatı sundu. Cacabey Meydanı'nda kurulan alanda, halat çekme, mangala ve mas güreşi gibi birçok geleneksel oyun oynandı.

Kırşehir'de çocuklar, Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun "Geleneksel Oyunlar Tırı"nda eğlenceli vakit geçirdi.

Cacabey Meydanı'nda konuşlandırılan tırda bir araya gelen çocuklar, geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Burada oluşturulan parkurda yer alan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.

Alana gelen çocuklar, oyun alanlarını dolaşarak hepsini deneyimlemeye gayret gösterdi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, gazetecilere geçmişin unutulmaz sıcak atmosferiyle o günün oyunlarının bir kez daha güncele taşındığını söyledi.

Organizasyon kapsamında çocukların mutluluğuna ortak olduklarını anlatan Çakmakçı, şöyle konuştu:

"Kültürümüzün ve geleneklerimizin en güzel örneklerinden mas güreşi, hacıyatmaz, onikitaş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve kocaayak gibi daha onlarca oyunu yeniden gördük. Geçmişten günümüze uzanan unutulmaya yüz tutmuş oyunlarımız çocuklarımızla buluştu. İstiyoruz ki bu oyunlar küçük yavrularımızın hafızasında yer etsin, gönlünde yaşamaya devam etsin. Böylece kültürümüz nesilden nesile aktarılsın. 'Yarınlarımızın teminatı yavrularımızın kalplerine neşe dolmaya geldik.' sloganıyla gerçekleştirilen bu organizasyon, aynı zamanda kültürel mirasımızın değerini de bir kez daha ortaya koyuyor."

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
