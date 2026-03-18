Kırşehir'de bilgilendirme mektuplarıyla esnafın mevzuata uyumu yüzde 90'ı aştı

Kırşehir'de Ramazan Bayramı öncesi esnaflara gönderilen bilgilendirme mektupları sonucunda işletmelerin yüzde 90'ından fazlası mevzuata uygun hale geldi. Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerle birlikte esnafın yasal yükümlülüklerini hatırlatmayı amaçladı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde kentteki tüm esnafa tek tek bilgilendirme mektupları dağıttı.

Mektuplarla işletmelerin uyması gereken mevzuat, yapılması gerekenler, evrak ve fiyat düzenlemeleri gibi konularda çeşitli hatırlatmalar yapıldı.

Ticaret İl Müdürü İsmail Güner ve beraberindeki ekip, marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığını, fiyat etiketinin olup olmadığı denetledi.

Çalışmalarla ilgili gazetecilere değerlendirmede bulunan Güner, ticari hayatın düzenlenmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla örnek bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Esnafa önceden gönderilen bilgilendirme mektuplarıyla işletmelere yasal yükümlülükleri hatırlattıklarını anlatan Güner, yapılan saha kontrollerinde, işletmelerin yüzde 90'ından fazlasının kısa sürede mevzuata uygun hale geldiğinin tespit edildiğini vurguladı.

Ahilik kültürünün doğduğu topraklarda esnafın her zaman yanında olmayı öncelik olarak gördüklerini dile getiren Güner, "Denetimler öncesinde gönderdiğimiz mektupla hem bilgilendirme yaptık hem de sürece hazırlık imkanı sunduk. Bu yaklaşımın karşılığını sahada net şekilde gördük. Esnafımız kısa sürede gerekli düzenlemeleri yaparak mevzuata uygun hale geldi. Bayram öncesinde hayata geçirilen bu uygulama sayesinde hem vatandaşların hem de esnafın memnuniyeti artırıldı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince kentte 125 markette, 21 bin 545 ürün denetlendi, 124 kafe, lokanta, restoran ve pastanede ise 8 bin 190 ürün incelendi.

Denetimlerde 18 işletmeye idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ateşkes için ABD ve İsrail'e şart koştu

Savaşı bitirmek için Netanyahu ve Trump'a şart koştu
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Bursa'da 6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı ailesine teslim edildi

6 yıl tıp eğitiminde kullanılan emekli albayın naaşı defnedildi
Babacan: Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık birikmiş alacağı var

"Milyonlarca çalışanın ve emeklinin 5 yıllık alacağı var"
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor

Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti

Güzergahı karıştıran İETT şoförüyle ilgili gerçek şoke etti
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı
'Ragnar' İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz

"Ragnar" İstanbul'da! Kimle poz verdiğini tahmin edemezsiniz