Kırşehir'de altın dolandırıcılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kırşehir'de kuyumcuları düşük ayarda altın bozdurarak dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, emniyet ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zanlıların araçlarında 405 bin 100 lira ve 6 düşük ayarlı bilezik ele geçirildi.

Kuyumcuları düşük ayarda altın bozdurarak dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli Kırşehir'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kırıkkale ve Aksaray'da "düşük ayarda altın bozdurma" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri, araçla Kırşehir'e gelmeleri üzerine takibe aldı.

Ekipler, düşük ayarlı bilezikleri bir kuyumcuda bozdurmaya çalışan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Zanlıların araç ve üst aramalarında, 405 bin 100 lira ve 6 düşük ayarlı bilezik ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.H.Ç, M.M.T. ve D.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner



