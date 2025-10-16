Haberler

Kırşehir'de Aşıkpaşa Göleti'ne 3 Bin Alabalık Salındı

Kırşehir'de Aşıkpaşa Göleti'ne 3 Bin Alabalık Salındı
Kırşehir'de Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki gölete, doğal yaşamı desteklemek amacıyla 3 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı. Vali Demiryürek, bu uygulamanın biyoçeşitliliği artırmayı ve olta balıkçılığına zemin hazırlamayı amaçladığını belirtti.

Kırşehir'de Aşıkpaşa Tabiat Parkı içindeki gölete, 3 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Kırşehir'de bir süre önce yapılan Aşıkpaşa Tabiat Parkı'ndaki Aşıkpaşa Göleti'ne, Valilik ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda doğal yaşamın desteklenmesi amacıyla balık salımı gerçekleştirildi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, burada yaptığı açıklamada, sulak alanlardaki balık varlığını artırmaya çalıştıklarını söyledi.

İl genelindeki su alanlarına yavru balıkları bırakmayı sürdüreceklerini vurgulayan Demiryürek, "Aşıkpaşa Göleti'ndeki biyoçeşitliliği artırmak, gölete canlılık getirmek ve ilerleyen zamanlarda rekreasyon amaçlı olta balıkçılığına ön hazırlık yapmak üzere 3 bin kırmızı benekli alabalığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün organizasyonuyla yeni yuvalarına bıraktık. Bereketli olsun." dedi.

DKMP Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezel ise kırmızı benekli alabalıkların Türkiye'nin farklı lokasyonlarında bulunabildiğini hatırlattı.

Balıkların doğaya ve ekosisteme katkı sağlayacağını anlatan Tezel, "Genel Müdürlüğümüz Bolu Abant Üretme Çiftliği'nde üretilen kırmızı benekli alabalıkları burada suyla buluşturduk. Bu alana alışmalarını ümit ediyoruz. Su sıcaklığımız onların yaşam standartlarına uygun. İnşallah ilerleyen yıllarda bu alanında örnek olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
