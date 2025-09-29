Haberler

Kırşehir'de Ahilik Temelli Girişimcilik Eğitimi Düzenlendi
Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından düzenlenen İş Dünyası Eğitim Programı (İŞDEP) kapsamında, Kırşehir'de 13 ülkeden 18 girişimciye 'Ahilik Temelli Girişimcilik Eğitimi' verildi. Eğitimde, Ahilik kültürü ile girişimcilik birleşti.

Kırşehir'de, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) yürüttüğü İş Dünyası Eğitim Programı (İŞDEP) kapsamında "Ahilik Temelli Girişimcilik Eğitimi" verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan açıklamaya göre, 38. Ahilik Haftası kapsamında KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde 3 gün süren eğitime 13 ülkeden 18 girişimci katıldı.

Eğitimde, Ahilik kültürünün etik, dayanışma ve iş ahlakı ilkeleri girişimcilikle buluşturuldu.

Eğitimi değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kentte misafir ettikleri farklı ülkelerden gelen girişimcilerle, Ahilik kültürünün etik dayanışma ilkeleriyle, girişimciliğin küresel boyutta yeniden yorumlanmasına öncülük ettiklerini, TİKA yöneticileri ile üniversite görevlilerinin önemli bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini anlattı.

Ahilik kültürünün her alana yayılması için el birliği ile çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirten Karahocagil, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
