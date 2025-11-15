Haberler

Kırşehir'de 33 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi

Kırşehir'de 33 Bin Litre Sahte Akaryakıt Ele Geçirildi
Güncelleme:
Kırşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 33 bin litre sahte akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Sahte akaryakıt, madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde üretilerek farklı şehirlere sevk ediliyordu.

KIRŞEHİR'de jandarmanın düzenlediği 2 operasyonda 33 bin litre sahte akaryakıt ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte madeni yağ geri dönüşüm tesislerinde atık yağlardan elde edilen ürünlere 10 numara yağ ve solvent karıştırılarak sahte akaryakıt üretilip, farklı şehirlere sevk edildiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekiplerin durdurduğu bir kamyonda yapılan aramada, tanklar içerisinde 15 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi. Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki tesiste de arama yapan jandarma, 18 bin litre sahte akaryakıt buldu. Sahte akaryakıtın ele geçirildiği iki tesise, 278 bin 576 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 33 bin litre sahte akaryakıta el koyan jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
