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Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda Üretim Atölyeleri Açıldı

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda Üretim Atölyeleri Açıldı
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Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'na bağlı yeni üretim atölyelerinin açılışına katıldı. Atölyelerde oto bakım, tatlı ve unlu mamuller üretimi gibi eğitimler verilecek, ayrıca kurum arazisine 1050 meyve fidanı dikildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna bağlı üretim atölyelerinin açılışına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Demiryürek, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Demiryürek, 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kubilay İpteş'ten kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra açılışı gerçekleştirilen üretim atölyelerde, İşyurdu Müdürlüğüne bağlı yapılacak eğitimlerin yanı sıra, oto bakım ve onarım, tatlı ve unlu mamuller üretimi yapılack.

Açılışın ardından Demiryürek ve beraberindekiler, atölyeleri gezerek öğreticilerden bilgi aldı.

Öte yandan, kurum arazisine 1050 meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren ve kurum idarecileri katıldı.???????

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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