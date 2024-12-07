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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Kaman Belediyesi İş Birliği Protokolü İmzaladı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Kaman Belediyesi İş Birliği Protokolü İmzaladı
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Belediyesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Kaman ilçesinde bir taşınmaz belediyeye devredilerek, üniversitenin spor alt yapısına katkı sağlanacak.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Kaman Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, rektörlük makamında protokolü imzaladı.

KAEÜ'ye ait olan Kaman ilçesi Çiftlikli Mahallesi'nde bulunan 280 ada 12 parsel numaralı 773 metrekare, "bir bodrum bir zemin iki normal katlı kagir apartman" nitelikli taşınmazın Kaman Belediyesine devri karşılığında KAEÜ'nün Bağbaşı yerleşkesine spor sahası ve gölet yapılacak.

Karahocagil, protokol ile belirtilen parseldeki taşınmazın Kaman Belediyesine bedelsiz devredilmesi sağlandığını, belediyenin bu taşınmazı kamu yararı için kullanacağını belirtti.

Üniversitelerininpaydaş kurumlarla iş birliği yapmaya devam edeceğini, imzalanan protokol ile üniversitenin spor alt yapısına katkı sağlayacak FIBA standartlarında iki basketbol sahası ve üniversitenin çevre düzenlemesi için yapay göletin zemin çalışmasının yapılacağını kaydeden Karahocagil, üniversiteyi büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Güneş - Güncel
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