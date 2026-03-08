Haberler

Kırklareli'nde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 'Kırsalda Bereket Projesi' çerçevesinde üreticilere desteklemeler ve TARSİM sigortası hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üreticiler "Kırsalda Bereket Projesi" kapsamında bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabey köyünde bir kahvehanede düzenlenen programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında verilen desteklemeler anlatıldı.

Programda ayrıca TARSİM sigortası hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Etkinlik kapsamında çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
