Kırsalda Bereket Projesi: Büyükbaş Hayvanlar İlk Doğumlarını Gerçekleştirdi

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Mesut Kıraç, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi kapsamında çiftçilere dağıtımı yapılan büyükbaş hayvanların ilk doğumlarını yaptığını belirtti.

Kıraç, AA muhabirine, proje kapsamında kentte 108 çiftçinin hak sahibi olarak belirlendiğini ve büyükbaş hayvanların dağıtılma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Beraberindeki veterinerlerle Kelkit ilçesine bağlı Aşut köyündeki çiftçi Betül Kural'ı ziyaret eden Kıraç, büyükbaş hayvanların doğum yapmalarından ötürü mutlu olduklarını belirtti.

Kıraç, hak sahibi çiftçilere büyükbaş hayvanların gebe olarak teslim edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda hayvan başına 1500 lira olmak üzere bakım ve yetiştiricilik desteği ödenmektedir. İlk yıl sigortaları da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Teslim edilen hayvanlar doğumlarını gerçekleştirmeye başladı. Proje kapsamındaki diğer hak sahiplerimize de bakanlığımızın belirlediği program çerçevesinde teslimatlar yapılmaya devam edilecektir."