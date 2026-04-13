Bakan Yumaklı: Küçükbaşa Destek Projesi ile yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde başvuruları almaya başladıklarını belirterek, "95 dişi, 5 erkek küçükbaş hayvanı vereceğiz. Ayda 15 bin lira, yıllık 180 bin lira destekte bulunmuş olacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, burada koyun-kuzu buluşmalarını izledikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Yumaklı, 2024 yılında tarımsal üretimle alakalı planlı üretimi hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "2024 yılının Şubat ayında yine 5 yıllık bir yol haritası açıkladık. Bu süreç içerisinde meraların geliştirilmesinden hem küçük aile işletmelerinin hem genç kardeşlerimizin hem kadın girişimcilerimizin bu sektöre girmesine kadar özellikle kırsal kalkınma desteklerinin tarımsal üretimin içerisinde çok önemli bir vazife görmesine kadar birçok hususu da devreye aldık. Bugün itibarıyla büyük bir memnuniyetle söyleyebilirim ki hem üretim planlamamızın hem de uygulamaya koymuş olduğumuz yol haritamızın olumlu sonuçlarını aldık" dedi.

'VERİMLİ, KALİTELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜRETİMİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

Bakan Yumaklı, Anadolu'yu küçükbaş hayvancılığın merkezi haline getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Desteklerimizin 3 yıllık belirlenmiş olması, ileriye doğru açıklanmış olması, kadın ve gençlere pozitif ayrımcılıklar, özellikle kırsal kalkınma destekleri ve Ziraat Bankası kredilerinin bu anlamda entegre olmuş olması; hakikaten bizim hedeflerimize ulaşmamızı da kolaylaştırmış vaziyette. Hedeflerimize ulaştık mı? Hayır. Daha da devam edeceğiz. Verimli, kaliteli ve sürdürülebilir bir üretimi hayvansal üretimde de yerine getireceğiz. Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından küçükbaşa destekle alakalı bir uygulama açıklamıştı. Özellikle 'Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nin detaylarını da biz Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra oluşturmaya başladık. 1 Nisan itibarıyla başvuruları aldık. 30 Nisan itibarıyla bu başvurular sona ermiş olacak. Ne var bunun içerisinde? Kısaca söylemem gerekirse; 95 dişi, 5 erkek küçükbaş hayvanı vereceğiz. Ayda 15 bin lira yani yıllık 180 bin lira bakım ve diğer giderleri için destekte bulunmuş olacağız. Verilecek bu hayvanların hepsi şu anda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzde. En iyi ırkın oluşturulması için çalışılmış, oluşturulmuş olan sürülerden verilecek" diye konuştu.

'KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YÜZDE 11 ARTTI'

Bütün çabalarının üretici ile birlikte Türkiye'nin sahip olduğu tarım ve hayvancılık potansiyelini en üst düzeye çıkarmak olduğunu söyleyen Yumaklı, "Küçükbaş hayvancılıkta yüzde 11 oranında artışla 58 milyona ulaştık. Aynısını yine hali hazırda devam eden 'Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'yle büyükbaşla ilgili de yine TİGEM vasıtasıyla üreticilerimize etçil ve anaç hayvanların verilmesi de devam ediyor. Hem bitkisel üretimimiz hem hayvansal üretimimiz; bu potansiyelimizi kullanarak en üst seviyeye çıkmış olacak" dedi.

