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Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 518 polis görev yapıyor

Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 518 polis görev yapıyor
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Edirne'de düzenlenen 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenlik için 2 bin 518 polis görev yapıyor. Ekipler, er meydanı ve çevresinde üst araması, dron denetimi gibi önlemler alıyor.

Edirne'deki 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 518 polis görev yapıyor.

İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan koordinasyonunda, çeşitli illerden de polis takviyesi yapılan kentte ekipler, Sarayiçi Er Meydanı'nda vatandaşların güreşleri güvenli şekilde izleyebilmesi için mesai harcıyor.

Er meydanı yaya girişinde oluşturulan noktada vatandaşlara üst araması yapılıyor.

Ekipler, er meydanı içinde, tribünlerde ve çevrede güvenlik önlemi alıyor.

Alan çevresindeki giriş ve çıkışlar da kontrol altında tutan ekipler, zaman zaman dronla da denetim yapıyor.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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