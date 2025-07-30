Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'na Vali Şahin'den Tebrik

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Başantrenör Kemal Yılmaz ve Antrenör Salih Şentürk de katıldı.

Vali Şahin, ziyarette, gösterdiği mücadele sonucu altın kemeri Antalya'ya kazandıran Okulu'yu üstün başarısından dolayı tebrik etti.

Ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.