Kırköy beldesinde açılan tekstil fabrikası gençlere iş kapısı oldu

Muş'un Kırköy beldesinde açılan tekstil fabrikası, 35 gence istihdam sağlarken, gençlerin meslek edinmelerine ve ailelerine ekonomik katkı yapmalarına olanak tanıyor. Fabrikanın işletmecisi, gençlerin çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Muş'un Kırköy beldesinde açılan tekstil fabrikası, gençlerin istihdamına katkı sağlıyor.

Belediyeye ait ek binada üç ay önce açılan fabrikada bazı markalar için tekstil ürünleri üretiliyor.

Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, basın mensuplarına, fabrikada 35 gencin istihdam edildiğini söyledi.

Fabrika sayesinde gençlerin iş sahibi olduğunu belirten Yaktı, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin beldelerinde çalışma imkanına kavuşması çok daha iyi oldu. İşletmeci kardeşlerimiz ihtiyaç duyduğu sürece binanın tüm katlarını kullanabiliyor. Amacımız köyde ve beldedeki gençlerimize iş imkanı sunmak ve aile ekonomilerine katkı sağlamak. Burada 35 gencimiz çalışıyor. Gençlerimiz hem iş sahibi oluyor hem ailelerine destek oluyor hem de meslek öğreniyor. Gençlere yönelik böyle bir projeyi uzun zamandır hayal ediyorduk. Bu yıl hayata geçirmek nasip oldu."

Fabrikayı işleten İsmail Baçaru ise "Yaklaşık 3 aydır burada üretim yapıyoruz. Gençlerimiz işlerinin başında, çalışıyor ve ailelerine ekonomik katkı sağlıyor. Biz de burada çalışmaktan son derece mutluyuz. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Varlık - Güncel
