Kırklarelispor'dan İki Yeni Transfer

Güncelleme:
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Amed Sportif Faaliyetler'den stoper Miraç Acer ve Karacabey Belediye Spor'dan ön libero oyuncusu Ömer Faruk Yücel ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'den stoper Miraç Acer ve Karacabey Belediye Spor'dan ön libero oyuncusu Ömer Faruk Yücel ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarının devam edeceği belirtilen açıklamada, "Futbolcularımıza, 'ailemize hoş geldiniz' diyor, yeşil-beyazlı formamızla birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
