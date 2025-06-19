Kırklarelispor'dan Belediye Başkanı'na Ziyaret

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can ile yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret etti.

Can, ziyarette, spora ve sporculara verdiği desteklerden dolayı Bulut'a teşekkür etti.

Kulüp çalışmaları hakkında bilgi veren Can, Bulut'a üzerinde adının yazılı olduğu formayı hediye etti.

Bulut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklarelispor'a yeni sezonda başarı diledi.

Kırklarelispor'un kentin gurur kaynağı takımlarından biri olduğunu ifade eden Bulut, maddi ve manevi destekte bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.