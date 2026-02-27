Haberler

Kırklareli Valisi Turan, başarılı sporcuyla bir araya geldi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Minikler Türkiye Halter Şampiyonu olan Ravzanur Demircan'ı makamında ağırladı ve sporcuyu tebrik etti. Turan, gençlerin spor başarılarının ülkenin geleceğine olan güveni pekiştirdiğini vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Minikler Türkiye Halter Şampiyonu Ravzanur Demircan ile bir araya geldi.

Turan, makamında kabul ettiği sporcuyu tebrik etti.

Demircan'ın azmi, disiplini ve kararlılığıyla şampiyon olduğunu ifade eden Turan, kentin adını sporla duyurmaya devam edeceklerini kaydetti.

Turan, gençlerin spor alanında elde ettiği her derecenin ülkenin geleceğine duyulan güveni pekiştirdiğini vurguladı.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu da bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
