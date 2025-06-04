Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kurban Bayramı Tedbirlerini İnceledi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kapalı pazar yerinde Kurban Bayramı için alınan tedbirleri yerinde inceledi, esnafla sohbet ederek vatandaşların taleplerini dinledi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, kapalı pazar yerinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirleri inceledi.
Turan, pazar alanını gezerek İl Emniyet Müdür Vekili Mutlu Bucurgat'tan tedbirler hakkında bilgi aldı.
Ardından belediye zabıta bürosunu ziyaret eden Turan, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.
Esnafla sohbet eden Turan, vatandaşlarında taleplerini dinledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel