Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler sürüyor

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ticaret Borsası Başkanı ve köy muhtarlarını makamında kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve devlet-vatandaş ilişkisine vurgu yaptı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Evciler Köyü Muhtarı Mert Kayalar, Kuzulu Köyü Muhtarı Şaban Turan ile İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş'ı makamında kabul etti.

Turan, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Altıntel ile köy muhtarlarından çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ticaret borsasının başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Turan, köy muhtarlarının da devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü olduğunu kaydetti.

Turan ardından ziyaretçileriyle sohbet etti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
