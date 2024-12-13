Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kadın Basketbol Takımını Kabul Etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımı'nı kabul ederek sporculara başarılar diledi ve sporun önemine vurgu yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Takımını kabul etti.
Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda sporcularla bir araya gelen Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sporculara başarılar dileğinde bulunan Turan, spora ve sporcuya önem verdiğini kaydetti.
Turan, ardından sporcularla sohbet etti.
Ziyarette Belediye Başkanı Derya Bulut da yer aldı.