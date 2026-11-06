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Kırklareli Valisi Turan, yeni sezonda 4 maçı da kazanan kadın takımını tebrik etti

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Belediyesi Vefa İlaç Kadın Basketbol Takımı sporcularını valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda kabul etti. Turan, yeni sezonda 4 maçın hepsini kazanan takımı tebrik etti ve kulüp başkanından takım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kırklareli Belediyesi Vefa İlaç Kadın Basketbol Takımı sporcularıyla bir araya geldi.

Vali Turan, kadın basketbol takımını valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kenti en iyi şekilde temsil eden sporculara teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı'nda sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olduklarını ifade eden Turan, yeni sezonda gerçekleştirilen 4 maçın hepsinde galip gelen takımı tebrik ederek, başarı diledi.

Turan, takım çalışmaları hakkında kulüp başkanı Günalp Ferit Kaya'dan bilgi aldı.

Ziyarete, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burak Süzülmüş de katıldı.

Kaynak: AA
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