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Kırklareli Üniversitesi Rektörü'nden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'na Ziyaret

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Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı kabul ederek üniversitenin gelişimi ve işbirlikleri hakkında bilgi verdi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Üniversitenin büyüyerek geliştiğini ifade eden Şengörür, kentteki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Ilık ise üniversite ile her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Kentte istihdamın artırılarak ekonominin canlanması için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Ilık, oda çalışmaları hakkında Şengörür'e bilgi verdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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