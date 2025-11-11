Haberler

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'tan Önemli Ziyaretler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, TREDAŞ Kırklareli İl Müdürü İzzet Kumlu ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi ziyaret etti. Ilık, ziyaretlerde oda çalışmalarını anlatarak Kumlu'ya başarı dileklerinde bulundu.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Kırklareli İl Müdürü İzzet Kumlu ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi ziyaret etti.

Ilık, ilk olarak Kumlu'yu ziyaret edip oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kumlu'ya görevinde başarılar dileğinde bulunan Ilık, TREDAŞ ekiplerinin başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Ilık, ardından Dermenci'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi rekortmeni bile olmuştu! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu

İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısı İsrail Meclisindeki ilk oylamada kabul edildi

Dünyayı ayağa kaldıran yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi
67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor

67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır trafikteki bu aracın yakıtı bambaşka

Ne benzin ne gaz ne de elektrik! Yarım asırdır bu yakıtla trafikte
Vergi rekortmeni bile olmuştu! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu

İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Derin ve Deren Talu savcılıkta ifade verdi

Uyuşturucu soruşturmasında iki ünlü isim ifade verdi
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Dünyanı onu izlerken Putin'i küplere bindirecek bir çağrıda bulundu
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu

Beyaz Saray'daki tarihi görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.