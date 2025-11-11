Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'tan Önemli Ziyaretler
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, TREDAŞ Kırklareli İl Müdürü İzzet Kumlu ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi ziyaret etti. Ilık, ziyaretlerde oda çalışmalarını anlatarak Kumlu'ya başarı dileklerinde bulundu.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) Kırklareli İl Müdürü İzzet Kumlu ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci'yi ziyaret etti.
Ilık, ilk olarak Kumlu'yu ziyaret edip oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Kumlu'ya görevinde başarılar dileğinde bulunan Ilık, TREDAŞ ekiplerinin başarılı çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Ilık, ardından Dermenci'ye ziyaret gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel