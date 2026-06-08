Haberler

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli merkeze bağlı Karakoç köyünde besici Hüsnü Yavuz'a ait 25 küçükbaş hayvan, merada otlatıldıkları sırada yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu. Olayın ardından Tarım ve jandarma ekipleri inceleme yaparken, hayvanların gömüleceği bildirildi.

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Karakoç köyünde besici Hüsnü Yavuz'un merada otlattığı küçükbaş hayvan sürüsünün üzerine yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından telef olan 25 küçükbaş hayvanın iş makineleriyle açılacak çukura gömüleceği belirtildi.

Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da besici Yavuz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Seçim öncesi ülke kan gölüne döndü
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması