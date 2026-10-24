Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırklareli'nde Vali Turan başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu tedbirleri görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nde Vali Turan başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu tedbirleri görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu, Vali Uğur Turan başkanlığında toplandı. Toplantıda sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ve kurumlar arası koordinasyon değerlendirildi; Turan fair-play ruhu için iş birliğinin önemini vurguladı.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Uğur Turan başkanlığında, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ayrıca, sportif müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri, kurumlar arası koordinasyon, sporun huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşatılması için tüm kurumların iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Başbakandan halka kritik uyarı! Her evde 3 günlük stok istedi

Başbakandan halka "stok yapın" uyarısı! Sebebi savaş ve saldırı riski
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım

Mal varlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Muğla merkezli ihale soruşturmasında 18 tutuklama

Yapılmayan işleri yapılmış göstermişler! Başkan ve oğlu tutuklandı
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi

Türkiye'de bir ilk! 1.400 kilometre uzaktan ameliyat edildi
Turistleri kiliseye alan rahip eylemcilere hareket çekti!

Kilisenin kapılarını turistlere açtı, eylemcilere böyle karşılık verdi
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar

TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok