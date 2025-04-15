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Kırklareli'nde Turizm Haftası Töreni Düzenlendi

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Kırklareli'nde Turizm Haftası nedeniyle düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Türkiye'nin turizm potansiyelini vurguladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Türkiye'nin geçen yıl 60 milyon turist ağırladığını belirten Şen, gelecekte bu sayının 100 milyona ulaşmasını hedeflediklerini ifade etti.

Kırklareli'nde Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Şen, Türkiye'nin turizm açısından çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Geçen yıl Türkiye'yi 60 milyondan fazla turistin ziyaret ettiğini anlatan Şen, 5 yıl içerisinde ise Türkiye'yi 100 milyon turistin ziyaret etmesinin beklendiğini kaydetti.

Kırklareli'nin doğası, tarihi ve kültürünü tanıtmak için çalıştıklarını ifade eden Şen, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.

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Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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