Kırklareli'nde tohum satışı yapan firmalar, Kofçaz'da gıda işletmeleri denetlendi

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Kırklareli'nde tohum satışı yapan firmalar denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından kent genelinde faaliyet gösteren firmalara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, üretilen sertifikalı tohumlukların standartlara ve mevzuata uygunluğunu tespit etmek amacıyla numune alındı.

Kaliteli ve güvenilir tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen kontrol ve denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kofçaz ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla işletmeler denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kofçaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve mevzuata uygunlukları kontrol edildi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA