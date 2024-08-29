Kırklareli'nde Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
Kırklareli'nde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı, yatırımcıların devlet desteklerinden yararlanmalarını arzuladıklarını belirtti. TKDK Çanakkale Koordinatörü ise yapılan destekler hakkında bilgi verdi.
Kırklareli'nde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen desteklerle ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Onur Karadağ, kurumun toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcıların sektördeki güçlerini arttırması ve devlet desteklerinden yararlanmalarını arzı ettiklerini söyledi.
Devlet desteklerinin önemli olduğunu ifade eden Karadağ, toplantıya katılanlara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından TKDK Çanakkale Koordinatörü Hasan İskender, yapılan destekler hakkında bilgi verdi.