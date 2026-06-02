Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediye Meclisi haziran ayı toplantısında ticari taksi ücret tarifesi ile şehirlerarası ve uluslararası otobüs terminali giriş-çıkış ücretleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Taksi açılış ücreti 120 lira, kilometre başı 55 lira olarak belirlendi.

Kırklareli Belediye Meclisi toplantısı, Belediye Başkanı Derya Bulut başkanlığında belediyede yapıldı.

Toplantıda, ticari taksi ile şehirlerarası ve uluslararası otobüs terminali giriş ve çıkış ücret tarifeleri görüşüldü.

Ticari taksilerin ücret tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu.

Komisyon açılış ücreti olarak 120 lira belirlenirken, kilometre başına 55 lira, yüz metre ücreti 5.5 lira, dakika başına bekleme ücreti 7 lira, en kısa mesafe ücreti ise 175 lira olarak belirlenmesini uygun gördü.

Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Şehirlerarası ve uluslararası otobüs terminali giriş ve çıkış ücret tarifelerine ilişkin de Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunup oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülüp karara bağlandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
