Kırklareli'nde STK temsilcilerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları

Kırklareli'nde STK temsilcilerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
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Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, mesajında, kurtuluş mücadelesinin ilk ateşinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün yakıldığını belirtti.

19 Mayıs 1919'da yakılan ateşin, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma mücadelesinde Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için verilen büyük bir mücadele olan Kurtuluş Savaşıyla aziz milletimiz, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan süreç, başka milletlerin bağımsızlık mücadelesine de örnek olmuştur. Bu anlamda gençlerimiz bugünlerimizin sigortası, geleceğimizin de teminatıdır. Geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla ilerlerken, en büyük güvencemiz gençlerdir. Millet olarak yapacağımız en büyük yatırım, gençlere yapılan yatırım olacaktır. Türk iş dünyası olarak, bizlerden sonra gelecek genç nesillerin hayatın her alanında geçmiş başarıları daha üst basamaklara taşıyacaklarına olan inancımız sonsuzdur. İçinde bulunduğumuz yüzyılın güçlü ve itibarlı Türkiye'si gençlerin omuzlarında yükselecektir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Türk büyüklerini, bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de mesajında, geçmişte verilen mücadelelerin öneminin genç kuşaklara en iyi şekilde anlatılması gerektiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesinin meşalesini tutuşturmak için Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs'ın önemli bir gün olduğunu aktaran Altıntel, "Kurtuluş mücadelemizin sembol günü olan bu günün, Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı değerli gençlerimize armağan edilmesi, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi son derece anlamlıdır. Bu değerli emaneti sonsuza kadar yaşatmak ve korumak da gençlerimizin görevidir. Bizlerin de dünyadaki ilerleme yarışında ülkemizin en büyük güvencesi ve milletimizin en büyük zenginliği gençlerimize olan inancı ve güveni tamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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