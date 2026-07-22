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Kırklareli'nde Spor ve Yaşam Parkı törenle açıldı

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Kırklareli Atatürk Mahallesi'nde Spor ve Yaşam Parkı'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Vali Vekili ve Belediye Başkanı konuşmalar yaptı.

Kırklareli'nde Atatürk Mahallesi Spor ve Yaşam Parkı açılış töreni yapıldı.

Törene, Vali Vekili Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Vekili Tanrıseven, törende, Kırklareli'nde çağın gerekliliğine göre modern hizmetler yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Spor kompleksi yatırımlarına da önem verdiklerini ifade eden Tanrıseven, yeni bir tesisin daha Kırklareli'ne kazandırılmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Tanrıseven, spor kompleksinin kente hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Bulut da gece gündüz demeden Kırklareli'ne hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Kentte bir yandan altyapı çalışmaları devam ederken çocuklar ve gençlere de yeni yaşam alanları, spor alanları oluşturduklarını anlatan Bulut, "Çünkü çocuklarımıza, gençlerimize sağlıklı bir gelecek bırakmayız ve bu günlerini kaybettirmemeliyiz. Çocuklarımızın bir daha bu günü olmayacak. Bugün onları ne kadar nitelikli yetiştirebilirsek, sporla, sanatla, kültürle buluşturabilirsek Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletimizi, bayrağımızı o kadar güçlü bir gençliğe gelecekte emanet etme şansımız olacaktır." diye konuştu.

Bulut, spor kompleksinin yapımına destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kırklareli Valiliği, İl Özel İdaresi ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek, parkın açılış kurdelesi kesildi.

Katılımcılar daha sonra Atatürk Mahallesi Spor ve Yaşam Parkı'nı gezdi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
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