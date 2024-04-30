Kırklareli'nde Şiddetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
Kırklareli'nde öğle saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, zaman zaman artarak hayatı olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine düşerek yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kırklareli Belediyesi ekipleri tarafından ağaç yoldan temizlendi. Rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte öğle saatlerinde başlayan rüzgar, zaman zaman şiddetini arttırıyor.
Rüzgar nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde bir ağaç, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü.
Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Ağaç, Kırklareli Belediyesi ekiplerince yoldan temizlendi.
Rüzgarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.