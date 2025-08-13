Kırklareli'nde Sazlık Göleti Kuruma Noktasına Geldi

Kırklareli'nde Sazlık Göleti Kuruma Noktasına Geldi
Kuraklık nedeniyle Kırklareli'ndeki Sazlık Göleti, su seviyesinin aşırı sıcaklıklar nedeniyle düşmesi sonucu kuruma noktasına ulaştı. Balıklar yaşam mücadelesi verirken, gölette çatlaklar oluştu.

Kırklareli'ndeki Sazlık Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.

Merkeze bağlı Karakoç köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan göletin su seviyesi, hazirandan itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.

Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar da yaşam mücadelesi veriyor.

Gölette suyun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.

Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar ölmüştü. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
