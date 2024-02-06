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Kırklareli'nde Resmi Kuruma Karışımlı Kalorifer Yakıtı Satışı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuruma karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kuruma nakledilen akaryakıt tankerinden alınan numune incelendiğinde, yakıtın karışımlı olduğu tespit edildi. 3 şüpheli, resmi kuruma 20 bin litre karışımlı yakıt sattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kırklareli'nde resmi bir kuruma 20 bin litre karışımlı kalorifer yakıtı sattığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kuruma karışımlı kalorifer yakıtı satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kuruma nakledilen akaryakıt tankerinden numune alındı. Numunenin incelenmesi sonucunda kalorifer yakıtının karışımlı olduğu belirlendi.

Resmi kuruma 20 bin litre karışımlı yakıt sattığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Suç Kaçakçılık Enerji 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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