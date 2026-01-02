Kırklareli'nde kadına karşı şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü personeline yönelik eğitim düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitim programında, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet döngüsü, koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması, uygulanması ve takibi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde katılımcılara KADES uygulaması da tanıtıldı.

KTSO meclis toplantısı yapıldı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), meclis toplantısı yapıldı.

KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan'ın başkanlığında oda binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından odanın 2026 bütçesi belirlendi.

Besiciler bilgilendirildi

Demirköy ilçesinde besicilere kaba yem üretimi konusunda bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Boztaş köyünde, kaba yem üretimi konulu eğitim gerçekleştirdi.

Eğitimde kaba yem üretimi, kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin önemi, yem maliyetlerinin düşürülmesi ve kaba yem açığının giderilmesine yönelik uygulanabilir yöntemler hakkında bilgi verildi.