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Kırklareli'nde bisiklet turu düzenlendi

Kırklareli'nde bisiklet turu düzenlendi
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Kırklareli'nde Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen bisiklet turuyla sağlık ve dayanışmaya dikkat çekildi. Belediye, bisiklet kulübü ve dernek iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte katılımcılar pedal çevirdi.

Kırklareli'nde, Dünya Bisiklet Günü etkinlikleri kapsamında sağlık ve dayanışmaya dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kırklareli Belediyesi, Kırklareli Bisiklet Spor Kulübü ve Eşpedal Derneği iş birliğiyle organize edilen etkinlikte bisiklet tutkunları bir araya geldi.

Karaumur Caddesi'nden başlayan bisiklet turu, İstasyon Mahallesi'ndeki belediye spor tesislerinde sona erdi.

Kırklareli Belediyesinden etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, organizasyonda sporun ve paylaşmanın güzelliğinin bir arada yaşandığı belirtildi.

Pedalların daha yaşanabilir bir şehir için çevrildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu güzel etkinliğe katılarak anlam katan tüm hemşehrilerimize, emeği geçen kulüp ve dernek temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. Pedal çevirdikçe nefes alan, birlikte hareket ettikçe güçlenen bir Kırklareli için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Özgün Tiran
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