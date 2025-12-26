Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 16-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Dans Festivali hakkında bilgi verdi. Festivalde uluslararası dansçılar yer alacak. Ayrıca, Kırklareli Halk Eğitim Merkezi tarafından 6 Ocak-9 Haziran tarihlerinde açılacak İngilizce kursu için kayıtlar devam ediyor.
Kırklareli'nde Dans Festivali düzenlenecek.
Belediye Başkanı Derya Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 16-18 Ocak tarihlerinde Yayla Mahallesi'nde gerçekleştirileceğini belirtti.
Festivale yurt dışından da dansçıların katılacağını ifade eden Bulut, festivalde gösteriler ve söyleşiler düzenleneceğini kaydetti.
İngilizce kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce İngilizce kursu açılacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 6 Ocak-9 Haziran tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.
KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret
Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.
Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Dermenci de yeni hizmet binasına taşınan KTSO personeline çalışmalarında başarı diledi.