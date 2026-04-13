Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine akran zorbalığı, mahremiyet bilinci ve güvenli internet kullanımı hakkında eğitim verildi. Ayrıca, Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Aden Ünlü, Okul Sporları Tekvando Şampiyonası'nda birinci oldu.

Kırklareli'nde lise öğrencilerine "Akran zorbalığı" eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Ekrandan Hayata Projesi" kapsamında Mustafa Dalcalı İlkokulunda mahremiyet bilinci, akran zorbalığı ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eğitim Birim Sorumlusu Vedat Balta, eğitimde, akran zorbalığı ve zorbalıkla baş etme yolları, mahremiyetin günlük yaşam içerisindeki yeri ve önemi, duygusal, sosyal, bedensel ve bilişsel mahremiyet kavramları, dijital ve sanal mahremiyetin önemini anlattı.

- Okul Sporları Tekvando Şampiyonası

Kırklareli Ergin Spor Kulübü sporcusu Aden Ünlü, Okul Sporları Tekvando Şampiyonasında 47 kilogram bayanlarda şampiyon oldu.

Ünlü, Düzce'de gerçekleştirilen şampiyonada rakiplerini yenerek birincilik kürsüsünde yer aldı.

Antrenör Gökhan Yeşil, sporcunun Erzurum'da gerçekleştirilecek Okul Sporları Tekvando Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandığını söyledi.

Sporcunun başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Yeşil, sporcuya başarıların devamını diledi.

Hasta nakil süreçleri değerlendirildi

Kırklareli'nde Hasta Nakil Süreçleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Türkyılmaz başkanlığında, gerçekleştirilen toplantıya, sevk komisyonu üyeleri katıldı.

Toplantıda, hasta nakil süreçleri ve sevk stratejileri değerlendirilirken, acil servis, yoğun bakım, palyatif bakım ve yataklı servislerden yapılan sevklerin daha etkin yürütülmesi çalışmaları görüşüldü.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor

Bugün kaderi değişebilir

'Süper El Nino' geliyor! Tehlike kapıda

"Süper El Nino" geliyor! Tehlike kapıda
Fenomen ziyaretinde izdiham! En az 30 kişi feci şekilde can verdi

Fenomen ziyaretinde izdiham! Onlarca kişi feci şekilde can verdi
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş

Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor

Bugün kaderi değişebilir

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen ünlülerden ilk görüntüler
Survivor eski yarışmacısından Barış Murat Yağcı'ya hareket dolu sözler

Eski yarışmacıdan Barış Murat Yağcı'ya hareket dolu sözler