Kırklareli'nde Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde Ahilik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen program, halkoyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Ahilik kültürünü anlatan film gösterimi yapıldı.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konuşmasında, Türk milletinin gücünü tarihinden aldığını belirtti.

Ahilik kültürünün de bu gücün mayasını oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade eden Bulut, sadece gençlerin meslek sahibi olmasından değil, toplum ahlakından, örfünden, geleneğinden, bir ve beraber olmasından da sorumlu olduğunu söyledi.

Avrupa'da nüfusun yaşlandığına dikkat çeken Bulut, genç kuşakların azaldığını, meslek sahibi ve zanaatkarların yetişmediğini vurguladı.

Hem Türkiye'nin, Avrupa'nın ve dünyanın genç nesle ihtiyacı olduğunu dile getiren Bulut, gençleri Ahilik kültürünü yaşatma çağrısında bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker de Ahiliğin temellerinin 12. yüzyılda atıldığını belirterek, milli kültürün, mirasın çok önemli bir temel taşı olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yılın kalfa, çırak ve ustaları seçilenlere belgeleri verilerek, unutulmaya yüz tutmuş mesleklere ait maket sergisi gezildi.

Törene, Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, kurum müdürleri ile oda başkanları ve öğrenciler katıldı.