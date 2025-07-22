Kırklareli'nde 600 Keklik Doğaya Salındı

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Kırklareli'nde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, yaban hayatının korunması amacıyla 600 çil keklik doğaya bırakıldı. Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, bu adımın ekosistemin korunmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kırklareli'nde yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 600 keklik salındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Kayalı köyü yakınlarında çil keklikler, doğaya bırakıldı.

Salınan keklikler ile ekosistemin korunması hedefleniyor.

Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, keklik salım programında gazetecilere, güne hayırlı bir işe tanıklık yaparak başlamanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak nesli tükenmekte olan kekliklerin doğaya bırakıldığını ifade eden Tanrıseven, "Amacımız doğal sirkülasyonu sağlamak ve bu hayvanların da üremelerine yardımcı olmak. Umut ediyorum ki doğaya saldığımız 600 keklik yaşamlarını sürdürecek ve buradaki flora ve faunaya da katkıda bulunacaktır." dedi.

Programa, Tanrıseven, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Zafer Kamay, Doğa Koruma ve Milli Parklar İğneada Şefi Merve Barut, Trakya Avcılık Atıcılık ve Yaban Hayatı Koruma Federasyonu (TRAKAF) Başkanı Çetin Karakoç katıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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