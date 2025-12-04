Haberler

Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nde 7 ülkeden 172 firmanın katıldığı "5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" açıldı.

Kırklareli'nde 7 ülkeden 172 firmanın katıldığı "5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kapalı Pazar Yeri'ndeki fuarın açılış töreninde, Kırklareli'nin bereketli toprakları, güçlü hayvancılık altyapısı, iklim avantajları ve bereketli ovalarıyla tarım ve hayvancılıkta stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Kentte ayçiçeğinden buğdaya, süt üretiminden büyükbaş hayvancılığa kadar pek çok alanda katma değer sağlandığını vurgulayan Turan, fuar ile kentin sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha görünür kılarak şehrin marka değerini daha yukarı taşıyacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile tarım, hayvancılık, sanayi ve teknolojiyi bir bütün halinde ele alan güçlü bir kalkınma hamlesini sürdürdüğünü ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Devletimizin sağladığı destekler ile tarımsal üretimde verimliliği artırmak, modern hayvancılık işletmelerini yaygınlaştırmak, gıda güvenliğini en üst seviyede sağlamak, sanayi ve otomotiv sektörlerinde teknolojik dönüşümü hızlandırmak amacıyla yapılan çalışmalar her geçen yıl daha da çeşitlenmekte ve artmaktadır. Bugün mazot ve gübre desteklerinden genç çiftçi projelerine, sulama yatırımlarından kırsal kalkınma hibelerine kadar geniş bir yelpazede üreticimizin yanında olan bir devlet anlayışına sahibiz. Destekler sayesinde çiftçilerimiz modern tarım teknikleriyle buluşuyor, sanayicilerimiz dijitalleşen üretim altyapılarıyla rekabet gücünü artırıyor."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler stantları gezerek, bir peynir firmasının standında eski kaşar üretimini izledi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan'dan firmaların da katıldığı fuar, 7 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
Almanya, Polonya'ya yaklaşık 150 asker ve Eurofighter savaş uçağı konuşlandırdı

Putin'in uykularını kaçıracak görüntü! Hepsini o ülkeye getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem! Aylarca forma giyemeyecek
Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu

Çatışmanın ortasında can pazarı! Anne kucağında bebeğiyle vuruldu
Kayseri'de kayınbirader cinayetinde 'İntihar' iddiası

Kayınbirader cinayetinde şok gelişme! Bilirkişi sanıkla aynı fikirde
Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!

Gomez yine müslümanlara saldırdı, Moderatörün sorusuna dondu kaldı!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara 'Yeter' diye yalvardı

Yürek sızlatan görüntü! "Çoğunu aldınız, yeter" diye yalvardı
Leonardo DiCaprio ikinci Oscar'ın kapısını araladı

Eleştirmenler de bayıldı, ünlü oyuncu ikinci Oscar'a gidiyor
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı talebi! Rekor DEM Parti'de

İşte muhalefetin asgari ücret için zam talebi! Rekor DEM Parti'de
Karadeniz'deki saldırıların ardından Ankara'dan ilk somut adım

Karadeniz'deki saldırıların ardından Ankara'dan ilk somut adım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.