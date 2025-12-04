Kırklareli'nde 5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı açıldı

Kırklareli'nde 7 ülkeden 172 firmanın katıldığı "5. Tarım, Hayvancılık, Gıda, Sanayi ve Otomotiv Fuarı" açıldı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kapalı Pazar Yeri'ndeki fuarın açılış töreninde, Kırklareli'nin bereketli toprakları, güçlü hayvancılık altyapısı, iklim avantajları ve bereketli ovalarıyla tarım ve hayvancılıkta stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Kentte ayçiçeğinden buğdaya, süt üretiminden büyükbaş hayvancılığa kadar pek çok alanda katma değer sağlandığını vurgulayan Turan, fuar ile kentin sahip olduğu tarımsal potansiyeli daha görünür kılarak şehrin marka değerini daha yukarı taşıyacaklarını kaydetti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile tarım, hayvancılık, sanayi ve teknolojiyi bir bütün halinde ele alan güçlü bir kalkınma hamlesini sürdürdüğünü ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Devletimizin sağladığı destekler ile tarımsal üretimde verimliliği artırmak, modern hayvancılık işletmelerini yaygınlaştırmak, gıda güvenliğini en üst seviyede sağlamak, sanayi ve otomotiv sektörlerinde teknolojik dönüşümü hızlandırmak amacıyla yapılan çalışmalar her geçen yıl daha da çeşitlenmekte ve artmaktadır. Bugün mazot ve gübre desteklerinden genç çiftçi projelerine, sulama yatırımlarından kırsal kalkınma hibelerine kadar geniş bir yelpazede üreticimizin yanında olan bir devlet anlayışına sahibiz. Destekler sayesinde çiftçilerimiz modern tarım teknikleriyle buluşuyor, sanayicilerimiz dijitalleşen üretim altyapılarıyla rekabet gücünü artırıyor."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Arnavutluk Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Arian Jaupllari, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ve Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel de açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Turan ve beraberindekiler stantları gezerek, bir peynir firmasının standında eski kaşar üretimini izledi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bulgaristan ve Yunanistan'dan firmaların da katıldığı fuar, 7 Aralık Pazar günü sona erecek.