Kırklareli İhracat Denetimleri ve Spor Şampiyonasında Başarılar

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihracat yapan firmaları denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Lüleburgaz ilçesinde bulunan firmaları ziyaret etti.

Teknik personel tarafından üretim alanları ve ihracat işlemleri denetlendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Başkan Gün, başarılı sporcularla bir araya geldi

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Türkiye Kempo Şampiyonasında başarılı sporcularla bir araya geldi.

Gün, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kempo Şampiyonası'na katılan Demirköy Belediye Spor Kulübünden 6 sporcunun farklı kategorilerde başarı elde ettiğini belirtti.

Sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini ifade eden Gün, şampiyonada başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Gün, sporculara başarılarının devamını diledi.