Haberler

Kırklareli İhracat Denetimleri ve Spor Şampiyonasında Başarılar

Kırklareli İhracat Denetimleri ve Spor Şampiyonasında Başarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracat yapan firmaları denetledi. Ayrıca Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Türkiye Kempo Şampiyonası'nda başarı elde eden sporcularla bir araya geldi ve onlara tebriklerini iletti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihracat yapan firmaları denetledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Lüleburgaz ilçesinde bulunan firmaları ziyaret etti.

Teknik personel tarafından üretim alanları ve ihracat işlemleri denetlendi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Başkan Gün, başarılı sporcularla bir araya geldi

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Türkiye Kempo Şampiyonasında başarılı sporcularla bir araya geldi.

Gün, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kempo Şampiyonası'na katılan Demirköy Belediye Spor Kulübünden 6 sporcunun farklı kategorilerde başarı elde ettiğini belirtti.

Sportif faaliyetlere çok önem verdiklerini ifade eden Gün, şampiyonada başarılı olan sporcuları tebrik etti.

Gün, sporculara başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Nihat Evren - Güncel
Filmleri aratmayan hikaye: 12 saatlik jet-ski yolculuğu ile Gazze'den Avrupa'ya kaçtılar

12 saat jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştılar! Sonrası daha da ilginç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu

Menzil'de 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.